الياباني “نيشيمورا” يهدد بالحظر مجددا

في رسالة قوية، دق الياباني نيشيمورا ناقوس الخطر من جديد، مخوفا من تداعيات جائحة كورونا،التي بدأت في التجدد مع وجود الكثير من ممارسات الشارع و استخفاف الناس بالاجراءات الاحترازية.

و دعا الوزير الياباني المعني بالاستجابة لفيروس كورونا نيشيمورا ياسوتوشي أن تستحدث الحكومة اليابانية إجراءات أشد صرامة لكبح انتشار العدوى في ضوء القانون المعمول به حاليا.

وأشار إلى “وضع صعب جدا” مع مكافحة الحكومة لكبح حركة الناس في الشوارع.

وقال إن الناس باتوا يعتادون على فيروس كورونا وقد سئموا من الوضع الحالي.

وأكد نيشيمورا إن الحكومة اليابانية ستحاول رسم صورة لما يمكنها أن تفعله بموجب القانون الحالي، موضحا أن حكام المحافظات اليابانية اقترحوا أن تطبق الحكومة قيود طوارئ فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وستدرس إجراءات لكبح انتشار العدوى بشتى السبل.

وقال نيشيمورا إن الحكومة ستبذل أقصى جهودها لتقليل حركة الناس بنسبة 50% ولتأمين الخدمات الطبية لحماية أرواح الناس، وأضاف أن الحكومة ستدرس قبل رفع قيود الطوارئ إيجاد إطار عمل لتخفيف القيود عن الناس الذين تلقوا التطعيم.