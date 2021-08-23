تغريم رئيس #الهلال أبرزها.. تعرف على قرارات #الانضباط بعد انتهاء الجولة الثانية من الدوري

قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، تغريم نادي الباطن بـ10 آلاف ريال لقيام جماهيره برمي علبة مياه واحدة بإتجاه مقاعد البدلاء في مباراة أبها.

كما قررت تغريم نادي الهلال بـ25 ألف ريال لعدم التزام لاعبي الفريق بإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم في دكة الاحتياط في مباراة التعاون.

كما قررت تغريم نادي التعاون بـ10 آلاف ريال لحصول ستة من لاعبي الفريق على إنذارات في مباراة الهلال.

وقررت تغريم إيغالو لاعب فريق الشباب بـ20 ألف ريال لغياب اللاعب عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة الاتفاق، وفواز القرني لاعب فريق الشباب بـ20 ألف ريال لغياب اللاعب عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة الاتفاق.

