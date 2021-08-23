وزراء داخلية 22 دولة يدينون اعتداءات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءات الإرهابية من ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.

وأضافت في بيان لها أننا ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية من ميليشيا الحوثي تجاه المملكة، والتي كان آخرها إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه محافظة خميس مشيط.

وأشادت بالدور الكبير لقوات المملكة، وقوات تحالف دعم الشرعية، في اتخاذ التدابير اللازمة، لحماية المدنيين، والتصدي للهجمات بحرفية عالية.

كما جددت مساندتها المطلقة، لجميع الإجراءات المحقة، والعادلة التي تتخذها المملكة، لضمان سلامة منشآتها وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.