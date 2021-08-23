التعليم توجه بنقل مهام وحدات الخدمات الإرشادية إلى التوجيه الطلابي

وجهت وزارة التعليم بنقل مهام وحدات الخدمات الإرشادية بإدارات التعليم إلى إدارة قسم التوجيه الطلابي، والاستفادة من التشكيلات الإشرافية الموجودة في الوحدات.

ويستفيد من المتخصصين في إدارة قسم التوجيه الطلابي بإدارة التعليم حسب المقاعد المتوفرة، وبقية الكوادر من متخصصين وغير متخصصين يستفاد منهم موجهين طلابيين أو معلمين في المدارس.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم، وتضمن التعميم زيادة مشرفي التوجيه الطلابي في إدارة التعليم من (۱) إلى (5) مشرفين للقيام بمهام الوحدة بمشاركة مشرفي التوجيه الطلابي في الإدارة أو القسم.

ويأتي التعميم رغبة في تجويد العمل في ميدان التوجيه الطلابي، وتقديم رعاية ذات جودة عالية في إدارات التعليم، وتعزيز التكامل مع المراكز المتخصصة، وتطوير تقديم الخدمات بشكل مباشر أو عن بعد.