وزير أفغاني سابق يعمل “دليفري” بدولة أوربية

أظهرت صور تم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ظهور وزير أفغاني سابق يعمل كعامل لتوصيل الطلبات” دليفري” في ألمانيا.

صحيفة فولكسزيتونغ الألمانية، كشفت تفاصيل الواقعة بأن وزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيد أحمد سادات، يعمل عاملا لتوصيل طلبات الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وبحسب الصحيفة فإن سادات تخلى عن حقيبته الوزارية في أفغانستان، وانتقل إلى لايبزيغ في ديسمبر 2020.

وأضافت أنه بعد أن أنفق مدخراته، بدأ بالعمل مع إحدى الشركات المتخصصة بإيصال طلبات الطعام.

ونقلت عن سادات أنه في الوقت الحالي يعيش حياة بسيطة، ويشعر بالأمان في ألمانيا، قائلا : ” أريد أن أدخر المال للذهاب إلى دورة اللغة الألمانية والدراسة”.

كما يأمل الوزير السابق للعودة إلى مجاله في الاتصالات، قائلا : ” لقد تقدمت بطلب للعديد من الوظائف ولكن لم أحصل على نتائج”.