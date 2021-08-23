نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يلتقي بمدير عام الأركان المشتركة بالجيش الباكستاني

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في الرياض أمس، بمدير عام الأركان المشتركة بالجيش الباكستاني الفريق الركن محمد جراغ حيدر.

وجرى خلال اللقاء تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والجيش الباكستاني.