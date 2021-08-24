إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 213.3 مليون والوفيات 4.453 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 213 مليونا و335 ألفا و881 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و453 ألفا و954 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 190 مليونا و901 ألف و705 حالات.

الهند تسجل 25467 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة

سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 25467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و354 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الهندية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة إلى 32 مليونا و474 ألفا و773 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 435 ألفا و110 وفيات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 31 مليونًا و720 ألفًا و112 حالة.

باكستان تسجل 4075 إصابة جديدة بكورونا و91 وفاة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 4075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و91 وفاة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1131659 إصابة، منها 91046 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25094 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1015519 حالة.

الصين تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج باستثناء حالة واحدة، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة، مبينة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 94687 إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.