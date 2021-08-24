الصادرات_السلعية_السعودية تقفز 99% بالربع الثاني إلى 239 مليار ريال

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات السلعية السعودية في الربع الثاني من 2021، بنسبة 99.4% لتصل إلى 238.6 مليار ريال، مرتفعة عن 119.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، أن الارتفاع نتيجة زيادة الصادرات البترولية بمقدار بلغ 96.5 مليار ريال، بنسبة 126.1%.

وأضافت أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفع إلى 72.5% في الربع الثاني من 2021، مقابل نسبة 63.9% في الربع الثاني من 2020.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بنسبة 12.3% ما يعادل 26.1 مليار ريال.

وسجلت الصادرات غير البترولية في الربع الثاني من عام 2021، ارتفاعاً بنسبة 52.1% بالمقارنة مع الربع الثاني من 2020، حيث سجلت 65.7 مليار ريال، مقابل 43.2 مليار ريال.

وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، وتمثل 34.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية، إذ ارتفعت بنسبة 63.9% بمقدار بلغ 8.8 مليار ريال.

وسجلت الواردات في الربع الثاني من 2021، ارتفاعاً بنسبة 12.9% بمقدار بلغ 16.1 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 140.9 مليار ريال، مقابل 124.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2020.

وذكرت الهيئة أن ارتفاع الواردات جاء نتيجة ارتفاع أسعار السلع مقارنة مع الربع الثاني من 2020، وكان أكثرها تأثيراً “معدات النقل وأجزاؤها” بنسبة 26.8%، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات المقلدة بنسبة 452.2%، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة بالربع الأول من 2021، بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال، وبنسبة 1%.

وأظهرت بيانات الهيئة، تسجيل السعودية فائضاً تجارياً نحو 97.68 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بعجز نحو 5.19 مليار ريال في الربع الثاني من 2020.

تصدرت الصين الوجهات الرئيسية للصادرات السعودية بقيمة 46.4 مليار ريال في الربع الثاني، بنسبة 19.4% من إجمالي الصادرات، تليها الهند واليابان بقيمة بلغت 21.7 مليار ريال، بنسبة 9.1% من إجمالي الصادرات، و20.7 مليار ريال بنسبة 8.7% من إجمالي الصادرات، على التوالي.

وكانت كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة ومصر وهولندا وسنغافورة وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، بمجموع صادرات إلى تلك الدول العشر 160.3 مليار ريال بنسبة 67.2% من إجمالي الصادرات.