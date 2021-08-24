رياح وأتربة و أمطار رعدية على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، وأصدر تنبيهاً تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع وسحب وأمطار رعدية ممطرة على نجران وعسير

رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

سحب وأمطار رعدية ممطرة على نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات الحرث، و الدائر بني مالك، و الريث، و العارضة، و العيدابي، وفيفا، و هروب، و أبو عريش، و أحد المسارحة، و الدرب، و الطوال، ، و صامطة، ، و صبيا، و ضمد.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار رعدية على عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار من متوسطة الى غزيرة مع زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.