ما هي آلية تغيير البيانات والصور الشخصية بالتطبيق.. توكلنا يوضح

أوضح تطبيق توكلنا آلية تغيير البيانات الشخصية في لوحة بيانات التطبيق، يتم قراءتها من أبشر.

قال توكلنا، رداً على استفسار مواطنة حول طريقة تغيير صورتها في التطبيق: “إن البيانات الشخصية في لوحة بيانات توكلنا يتم قراءتها من أبشر، وعند تعديلها في أبشر سوف تتغير في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد”.

والتسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.