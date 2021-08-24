مجلس #حقوق_الإنسان: الانتهاكات بحق المرأة في #أفغانستان ترقى إلى جرائم ضد #الإنسانية

بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء في جنيف، جلسة خاصة للنظر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بأفغانستان.

وافتتحت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، نزهة خان، الجلسة الخاصة التي تجري فعالياتها حاليا.

ويتوقع أن تقيم الجلسة الوضع الإنساني بأفغانستان، في ظل عمليات الإجلاء الجارية من مطار كابول، منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم قبل أكثر من أسبوع.

وقالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، في الجلسة إن معاملة حركة طالبان للنساء ستشكل “خطا أحمر”

وتحدثت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشال باشليه عن تقارير موثوقة تفيد بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وقعت في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة طالبان.

ودعت باشليه الحركة إلى الوئام المجتمعي واحترام حقوق النساء، وتأمين مسار آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وحثت المفوضة المجتمع الدولي على استخدام نفوذه لضمان احترام أفغانستان لحقوق الإنسان، فيما كشفت اعتزام الأمم المتحدة خلق آلية لمراقبة تحركات طالبان عن كثب.