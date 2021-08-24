من أصل #أوكراني .. وفاة #أطول أمريكي .. و السبب غريب للغاية

توفي إيجور فوفكوفينسكي، أطول رجل في الولايات المتحدة، بولاية مينيسوتا عن عمر ناهز 38 عاما.

وقالت عائلة فوفكوفينسكي، الأوكراني المولد، إنه توفي متأثرا بأمراض القلب الجمعة في عيادة مايو بروتشستر.

وتسبب ورمه الذي كان يضغط على الغدة النخامية في إفراز مستويات غير طبيعية من هرمون النمو، ونما ليصبح أطول رجل في الولايات المتحدة بطول 7 أقدام و8.33 بوصات (متران و34.5 سم).

وقال شقيقه الأكبر، أوليه لادان من بروكلين بارك، لصحيفة “ستار ترييون أوف مينيابوليس”، إن فوفكوفينسكي كان من المشاهير عندما وصل من أوكرانيا بسبب حجمه والحرب الباردة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

وظهر فوفكوفينسكي في برنامج “دكتور أوز شو”، واستدعاه الرئيس السابق باراك أوباما خلال تجمع انتخابي في عام 2009، عندما لاحظه الرئيس بالقرب من المنصة مرتديا قميصا كتب عليه “أكبر مؤيد لأوباما في العالم”.

وتصدرت صور وأخبار أطول رجل في الولايات المتحدة الأمريكية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن قدره حين منحه هذه الميزة، منحه معها مرض يهدد حياته ويتسبب في حيرة الأطباء.

وعانى فوفكوفينسكي قبل وفاته مشكلة في القلب، وهي حالة الصمام التي ولد بها وأعلن إيغور أنه غير متأكد من أنه قد ينجو من هذه العملية بسبب طوله.

وبلهجة يائسة نشر أطول رجل في أمريكا مقطع فيديو وهو يبكي ويشرح حالته الصحية، قائلًا: “لا أفكر كم سأقضي وقتًا في المستشفى، وما سيحدث لبقية حياتي، ولا أعرف ما إذا كان من الممكن إجراء مثل هذه العملية لشخص في حجم جسمي”.

لم تتوقف مشكلة فوفكوفينسكي على أزمة القلب فقط، بل يعاني ورمًا يضغط على الغدة النخامية في الدماغ، فتفرز المزيد من الهرمون الي يجعله جسمه يكبر وينمو بشكل أكبر.

وفي عام 2010 أعلن المسؤولون عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية فوز فوفكوفينسكي بلقب أطول رجل حي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المسؤولون أن إيجور فوفكوفينسكي سافر إلى نيويورك للقائهم خلال عرض برنامج «ذي د. أوز» وأعلن انه الحامل الرسمي للقب متفوقًا على جورج بيل من فيرجينيا بنحو سنتيمترين.

وقال المحكم في «جينيس» داني جيرتون جونيور «لاحظنا إيجور منذ فترة وكنا نتوق لقياس طوله للتأكد إن كان بالفعل أطول رجل حيّ في أمريكا».

وأضاف أنه «بعد القيام بقياسات عدة يسرنا التأكيد أنه حاليًا بات جزءًا من تاريخ تحطيم الأرقام القياسية».

ومن جهته قال فوفكوفينسكي إنه يشعر بوضع جيد بعدما أثبت أخيرًا أنه الأطول في أمريكا، مضيفًا أن «الكل كانوا يسألونني إن كنت متأكدًا أنني الأطول فلم أتمكن يومًا من إثبات ذلك، أما الآن فقد تغير الوضع ويمكنني تعليق الشهادة على الحائط».