اجتماع لمجموعة السبع بشأن أفغانستان

يجتمع قادة وزعماء دول مجموعة السبع الثلاثاء لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد أن سيطرت حركة طالبان على البلاد عقب انسحاب القوات الأجنبية منها.

وستتعلق نقطة النقاش الرئيسية بإمكانية بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان للإشراف على الإجلاء، أو أن هناك إمكانية للمضي قدما من خلال عمليات مدنية.

وقالت الولايات المتحدة إنها مستمرة في عمليات الإجلاء حتى 31 أغسطس/ آب الجاري، وهو الموعد النهائي المحدد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك وسط مطالبات من حلفائها بالتمديد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إنه لا حاجة حتى الآن لتغيير الخطة الحالية، لكن بريطانيا وفرنسا وألمانيا سوف تضغط على الأمريكيين في قمة مجموعة السبع التي تعقد عبر الإنترنت.

وقالت حركة طالبان لبي بي سي إن أي تمديد سوف يُعد انتهاكا لاتفاق الانسحاب.