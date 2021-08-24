إغلاق مستودعين مخالفين للسكراب في مكة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مستودعين للسكراب بحي العمرة وذلك لعدم وجود تراخيص نظاميّة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى سحب 7 سيارات نقل متوسطة وإشعار أصحاب المستودعات للمراجعة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة, مشيرة إلى استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المستودعات، والتأكُّد من استيفاء جميع الاشتراطات الفنيِّة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.