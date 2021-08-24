بيتكوين تتخطى 50 ألف دولار

ارتفع سعر بتكوين إلى ما يزيد على 50 ألف دولار خلال تعاملات أمس الاثنين، للمرة الأولى منذ مايو الماضي، مواصلة انتعاشها بعد تراجع دام شهورا.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 50341 دولارا إذ يراهن المستثمرون على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.

غير أن ارتفاع العملة المشفرة جاء أساسا بعد أن أعلنت شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأميركية باي بال اعتزامها تقديم خدمة العملات المشفرة في بريطانيا، حيث تتيح للعملاء في بريطانيا شراء وبيع وادخار العملات الرقمية اعتبارا من الأسبوع الحالي.

وتعتبر هذه الخطوة أول توسع دولي للشركة في مجال العملات المشفرة خارج الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى أن العملاء يمكنهم الاختيار من بين 4 عملات رقمية وهي بتكوين وإيثريوم ولايتكوين وبتكوين كاش. كما يمكنهم شراء عملات رقمية بحد أدنى جنيه إسترليني.

وكجزء من الخدمة تتيح باي بال لأصحاب الحسابات محتوى تعليميا لمساعدتهم في فهم نظام العملات الرقمية وتقلبه ومخاطره والفرص المرتبطة بشراء العملات الرقمية. كما يمكنهم رؤية أسعار العملات الرقمية بشكل فوري.

وارتفعت بتكوين 81 في المائة منذ بلغت أدنى مستوى سنوي لها عند 27700 دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر العملة المشفرة المنافسة إيثر 2.8 في المائة إلى 3337 دولارا. وصعدت العملة الافتراضية 91 في المائة منذ انخفاضها إلى أقل من 1740 دولارا الشهر الماضي.