الفلك_الدولي يبشر بزوال #الحر و إقبال #المطر

أكد مركز الفلك الدولي، أن موسم سهيل يبدأ اليوم 24 أغسطس، إيذانا بزوال الحر وإقبال الخريف والمطر، وتبلغ مدته 53 يوما.

وجاء ذلك عبر تغريدة للمركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يوم 24 أغسطس: بداية موسم سهيل (مدته 53 يوما).

وعادة ما يستبشر العرب بظهور نجم سهيل حيث زوال الحر وإقبال الخريف والمطر، ويعد نجم سهيل من ألمع نجوم السماء، كما يعتبر النجم الأشهر عربيًا.

ويظهر نجم سهيل فى السماء ما بين 24 أغسطس إلى 14 أكتوبر، وينقسم إلى أربعة أقسام.

نجم الطرفة مدته 13 يوما

والطرفة تعني العين ويقصد بها عين الأسد وهو نجم نير واضح يرى قبل أوانه، فيه يبرد الليل وبه ينتهي فصل الصيف، ويقال: إذا طلعت الطرفة بكرت الحرفة وكثرت الطرقة وهانت للضيف الحرمة.

نجم الجبهة مدته 14 يوما

وسمي بذلك تشبيها بجبهة الأسد، فيه ينكسر الحر وينتهى النوم تحت أديم السماء ويبدأ معه فصل الخريف.

نجم الزبرة 13 يوما

وسمي بذلك كناية عن زبرة الأسد أي كاهله فيه يشتد المطر ويقال: فى أيلول ولا قيلول.

نجم الصرفة 13 يوما

وسمي بذلك لانصراف الحر عن طلوعه غدوة وانصراف البرد عن سقوطها غدوى، فيه يتساوى الليل والنهار ويعتدل الخريف، ويقال إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطقة وامتيز عن الماء زلفة.