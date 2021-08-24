أمين حفر الباطن يعتمد ترقية عدد من الموظفين

اعتمد أمين محافظة حفر الباطن، المهنس خلف بن حمدان العتيبي، ترقية نخبة من موظفي الأمانة بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية واكملوا المدة النظامية عن طريق منصة مسار بعد المفاضلة.

و بلغ عدد الذين تمت ترقيتهم من منسوبي الأمانة 12موظفا، كانوا يشغلون مراتب مختلفة بين المرتبة الخامسة حتى المرتبة التاسعة.

وتم الإعلان عن أسماء الذين تمت ترقيتهم وفقاً للمراتب على النحو التالي:

* من المرتبة التاسعة حتى المرتبة العاشرة؛

١- عامر بن عبدالله العبدلي.

٢- سعد بن معيوف العنزي.

٣- خالد بن عبدالرحمن المحيمل.

* من المرتبة الثامنة حتى المرتبة التاسعة؛

1- فلاح بن الحميدي المطيري.

2- أحمد بن خلف العنزي.

3- عادل بن عبدالله العبدلي.

* من المرتبة السابعة حتى المرتبة الثامنة؛

1- سعد بن مبارك أبو قرين.

* من المرتبة السادسة حتى المرتبة السابعة؛

1- محمد بن معجب المطيري.

2- صالح بن ناصر الوشمي.

3 – أحمد بن عياد المطيري.

* وأخيراً من المرتبة الخامسة حتى المرتبة السادسة؛

1- عشقة بنت فلاح العنزي.

2 – فيصل بن محمد الحربي.

هذا ويتقدم الأمين العتيبي بأصدق التهاني لكافة الموظفين الذين تمت ترقيتهم، متمنياً لهم دوام التوفيق وأن تكون ترقيتهم دافعاً لهم لمزيد من العطاء والاستمرار في العمل المميز في مواقعهم الوظيفية الحالية.