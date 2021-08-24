عاجل.. #السعودية: إطلاق أول طائرة للمسح #الجيوفيزيائي بهدف الكشف عن #المخزونات_المعدنية

دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق أول طائرة لأعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وقال المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن إطلاق أول طائرة للمسح الجيوفيزيائي في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض بهدف الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، والكشف عن المخزونات المعدنية التي تزخر بها السعودية.

وحلقت الطائرة في أول رحلاتها نحو الاستكشاف المعدني في السعودية.

ويعد ذلك أول مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي التي تعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية بتكلفة قدرها 2 مليار ريال.

ووفقا للبيانات المتاحة في “أرقام”، تهدف مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي إلى الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، والذي يغطي مساحة تصل إلى 600 ألف كم2 من مساحة المملكة العربية السعودية.

وتشتمل مشاريع المبادرة على المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي والإشعاعي الجوي لكامل الدرع العربي بالمملكة.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه الأعمال الحصول على بيانات المغناطيسية الأرضية والطيف الإشعاعي بدقة عالية، وخرائط رقمية للمغناطيسية الأرضية والإشعاعية، بالإضافة إلى التفسيرات الجيولوجية للخرائط المغناطيسية والإشعاعية التي تعكس أهم التراكيب الجيولوجية والسحنات الصخرية، ومن خلالها يتم تحديد وحصر أهم نطاقات بيئات التمعدن.