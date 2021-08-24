بشرط حصول المقيمين على جرعتي اللقاح.. هذه قائمة الدول المسموح لها بالدخول المباشر إلى المملكة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أنه تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها والذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

وضمت آخر قائمة للدول التي تم حظر الدخول منها إلى المملكة “فيتنام، والإمارات، وإثيوبيا، وأفغانستان”، فيما سبقها قائمة أخرى ضمت دول “الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب أفريقيا، ولبنان، ومصر، والهند”.

وكانت السعودية حددت في وقت سابق، شرطا لدخول المملكة بالنسبة للمقيمين تمثل في عدم مرورهم خلال آخر 14 يوما بواحدة من هذه الدول.