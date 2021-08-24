اللواء المغيدي في لقائه بسفير أوغندا: التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب منظومة متكاملة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء

الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل سفير أوغندا لدى المملكة

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم، سفير جمهورية أوغندا لدى المملكة ايزاك بيرما سيبولمي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي وجمهورية أوغندا.

واستمع السفير خلال الزيارة لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف.

وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، إضافة إلى إرتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.