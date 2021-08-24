الموارد البشرية : 3 طرق للجهة الحكومية في التعامل مع الموظف غير المحصن

أكدت وزارة الموارد البشرية أنه يحق للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف العامل غير المحصن بالطرق الآتية:

1-توجيهه للعمل عن بعد وفقا لحاجة العمل (مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بعد في الجهة والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

2- إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بعد يمنح أيا من الإجازات المستحقة وفقا لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاما.

3- في حالة إذا استنفذ رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غياب بعذر لا يستحق عنها راتبة وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف العامل وفقا للإجراءات المقرة نظاما.

يأتي ذلك انطلاقا من دور الوزارة وإشرافها على تنفيذ ومتابعة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، وتأمل الوزارة توجيه المختصين لديكم والجهات التابعة والمرتبطة

بكم باستيفاء النموذج المرفق وإعادة إرساله من خلال البريد الإلكتروني على أن يتم تزويد هذه الوزارة بهذه المعلومات كل (14) يوما بعد تحديثها اعتبارا من تاريخ ١٤٤٣/۱/۹ بالإضافة إلى البيانات الداعمة فيما يخص بيانات غير المحصنين الذين لم يسمح لهم دخول مقرات العمل

كما شددت الوزارة على الجهات الحكومية حث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح.

وطالبت الجهات بالبدء في إشعار العاملين فيها والمتعاملين معها بأن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين فيها والمتعاملين معها من الدخول إلى مقارها، ولدخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء

الأداء الأعمال أو المراجعة، واستخدام تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، وتوجيههم باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما تضعه وزارة الصحة من إجراءات للحث على أخذ اللقاحات وفق المعايير المحدثة من وزارة الصحة ومن ذلك التأكد من عدم السماح لغير المحصنين بدخول الأماكن العامة أو مقرات العمل الخاصة والحكومية.