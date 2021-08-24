شاحنات للحرس الثوري الإيراني لنقل مخدرات وعملة مزورة من العراق لسوريا

كشفت تقارير سورية أن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني نقلت شحنة من المواد المخدرة والعملات الأجنبية المزورة وخصوصاً الدولار المجمد من العراق إلى سوريا عبر معبر السكك غير الشرعي بريف البوكمال.

وأضافت أن أربع سيارات عسكرية قامت بمرافقة سيارتي الشحن من نوع “هيونداي انتر” وذلك لمنع جميع الحواجز التابعة لقوات الأسد من إيقافها.

وقد توقفت الشحنة لمدة ساعتين تقريباً في مربع المعري الأمني التابع للحرس الثوري الإيراني، لتنطلق بعدها باتجاه دير الزور حيث سيتم تفريغ محتوى الشحنة.

يأتي هذا عقب ما تم تداوله عن قيام ميليشيا حزبالله المتواجدة في دير الزور، بزراعة نبات القنب ( الحشيش) بكميات كبيرة -أكثر من 70 دونماً- وذلك في منطقة المزارع على أطراف مدينة الميادين.