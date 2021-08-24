السفير آل جابر يلتقي وزير الخارجية اليمني لبحث أوضاع المغتربين وجهود تنفيذ اتفاق الرياض

بحث سفير المملكة لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

وذكرت وكالة “سبأ” أن بن مبارك خلال اللقاء تطرق إلى المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى محافظة عدن، لما لذلك من أهمية في توحيد الصف الوطني لمواجهة المليشيات الحوثية والبدء في عملية البناء والتنمية، بالإضافة إلى الجهود الكفيلة بدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي، المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

كما تم مناقشة أوضاع الجالية اليمنية في المملكة ، والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها لهم المملكة، من منطلق الروابط و المصير المشترك الذي يربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد حمّل السفير آل جابر، المليشيات الحوثية مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم اليمني..مشددا على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، و تحقيق السلام الدائم و الشامل وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.