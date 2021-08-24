“مسام” يتلف 4743 لغماً وقذيفة حوثية بمحافظة يمنية

تمكن مشروع المملكة لنزع الألغام في اليمن “مسام” ، من عملية إتلاف وتفجير لـ4743 لغماً وقذيفة غير منفجرة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة شبوة.

وأكد نائب مدير عام البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام المهندس منتظر الردفاني، أن عملية الإتلاف التي نفذتها فرق مسام في منطقة مرة بمديرية عتق شملت 1500 لغم مضاد للدبابات، و43 لغم مضاد للأفراد، و3250 قذيفة وذخائر غير متفجرة.

وأضاف أن الألغام والقذائف التي تم إتلافها اليوم تم نزعها من قبل فرق مسام من عدة مناطق حيوية بمديرية البقع عاصمة شبوة، موضحا أنها كانت تشكل تهديدا كبيرا لحياة المدنيين.