مشاهد صادمة لتعذيب السجناء داخل سجن إيفين الإيراني

حالة من الصدمة يعيشها الشارع الإيراني عقب تسريب صور لمشاهد صادمة تكشف عن حجم التعذيب الذي يلقاه السجناء داخل سجون نظام املالي.

وبحسب ما تم تداوله فقد نشرت مجموعة هاكرز تدعى ” عدالة علي” فيديوهات وصوراً، قالت إنها حصلت عليها من خلال اختراق الكاميرات الأمنية في سجن إيفين، الواقع في منطقة إيفين شمال غربي العاصمة الإيرانية.

وأضافت أنها حصلت على الصور والفيديوهات بهدف كشف ما يحدث في السجن للرأي العام الإيراني والعالمي.

وأوضحت أنها حصلت أيضاً على فيديوهات من داخل العنابر، وعلى ملفات سجناء سياسيين وبعض الوثائق السرّية التي ستنشرها في وقت لاحق.

ويظهر أحد الفيديوهات ضرب رجال الأمن والحراس للسجناء لدى دخولهم إلى السجن،واستخدام العنف بشكل مفرط.

كما يظهر في فيديو آخر سجيناً مغمى عليه في مكان، ربما يكون ساحة السجن، ثم يصل عدد من حراس السجن ويقومون بسحله مسافة كبيرة.