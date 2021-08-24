السودان: احتجاجات أمام لجنة إزالة التمكين للإفراج عن معتقلين

نظمت أسرة تبيدي وقفة إحتجاجية ثانية يوم أمس الثلاثاء 24 أغسطس 2021م أمام مقر لجنة إزالة التمكين بالخرطوم رافعين شعارات صوت الحق الإنساني وحق المواطنة.

وقالوا: نحن اليوم للمرة الثانية هنا بحثا عن العدل والقانون والحقوق التي ضاعت واضعين مطالبنا العادلة التي نرجو أن تتحقق في حق إبن الأسرة محمد حامد تبيدي الموقوف من قبل نيابة لجنة إزالة التمكين لأكثر من شهرين وبلا أي إجراءات نيابة عادلة ونحن نطلق مطالبنا هذي بصوت أسرة تبيدي المنتشرة في كل ولايات السودان التي ظلت داعمة بالعمل والنجاح للبلد ووتنميتها.

ونرفع صوتنا بمطالبنا الداعية لإحقاق حق مواطن سوداني وندفع بإشارة عاجلة بأن الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا صعب للغاية داخل المعتقل وكل الاحتمالات الغير صحية موجودة ومنتشرة وهذا ما يعضد قولنا بضرورة الحل السريع لكل الموقوفين صحياً أولاً.

ومن ثم الإسراع في الاجراءات العدلية حتى لا يصبح كل يوم يعني مزيداً من المعاناة والظلم وعدم تطبيق القانون وممارسة قهر بلا موضوعية.

ونقول في ظرف صحي كمثل هذا يجدر بالقائمين على العدل وضع السرعة في العمل عاملاً أساسياً بترتيب الوضع الصحي كما يجب أن يكون مهنيا وبطريقة كاملة وصحيحة ومن ثم الدفع بالبداية في العمل الخاص بالنيابة وما يتعلق بها من كافة الاتجاهات لنضع الحق ميزانا بين الجميع وليتحقق مبدأ أصيل من حقوق المواطنة في ظل حكم إنتقالي جاء بعد ثورة شارك فيها كل الشعب السوداني باحثا عن العدالة وحقوقها.

ونحن عبر وقفتنا هذي نؤكد قوتنا المطلبية القانونية مرتكزة أصواتنا على أننا نطالب بحقوق مواطنة مكفولة دستورياً ، ونرجع ثانية لنضع أمام العالم وأمام الأجهزة العدلية أن ترسم من الساعة خطواتها المطلوبة في اتجاهين أولهما ماذا عن الوضع الصحي لهم كمعتقلين ، وماهي الخطوات الصحية المفترض القيام بها نحوهم عاجلا ، حتى نحافظ على حياتهم كمواطنين وبعد ذلك الذهاب لقيمة العدل التي فقدوها كمواطنين في معرفة أسباب الإعتقال والمسارعة في العمل النيابي وما يتعلق به حتى لا تمضي الأيام وهم بين الإعتقال وعدم العدالة وضياع حقوقهم كمواطنين.

وأكدت الأسرة أنها بصوت واحد لكل من ينتمي لها في كل بقعة من بقاع الوطن تطالب بكل قيم العدالة والحق المبين وستظل تبحث عن ذلك،بلا ضعف أو هزيمة أو تراجع حتى يتحقق هدفها.