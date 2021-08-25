إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 214 مليون.. والوفيات 4.465 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 214 مليوناً و7 آلاف و833 إصابة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و465 ألفا و549 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 191 مليونا و506 آلاف و337 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

باكستان تسجل 4199 إصابة جديدة بكورونا و126 وفاة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 4199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و126 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1135858 إصابة، منها 91204 حالات نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25220 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1019434 حالة.

الهند تسجل 37593 إصابة جديدة بكورونا و648 وفاة

سجلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 37593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و648 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 32.51 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 435758 وفاة.