تراجع أسعار #النفط.. و” #برنت” قرب مستوى 71 دولارًا

تراجع خام “برنت” خلال تعاملات الأربعاء لكنه لا يزال يتداول قرب مستوى 71 دولارًا، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ومع متابعة مستجدات فيروس “كورونا”.

وهبطت أسعار الخام رغم أن معهد البترول الأمريكي أعلن تراجع المخزونات 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من أغسطس.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر 0.2% إلى 70.92 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر 0.2% مسجلة 67.40 دولار للبرميل.