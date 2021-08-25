وفاة الأديب والشاعر #أحمد_البهكلي متأثراً بإصابته بـفيروس #كورونا

توفي الأديب والشاعر، الدكتور أحمد بن يحيى البهكلي، اليوم الأربعاء، متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19).

ونعى عبدالرحمن البهكلي، ابن الراحل؛ والده بأبيات شعرية قال فيها:

خلعتُ ثوب اصطبار كنتُ ألبسهُ

وبان كذب ادعائي أنني جَلِدُ

بكيتُ حتى بكى مَن ليس يعرفني

ونُحتُ حتى حكاني طائرٌ غرِدُ

(إنّا إلى الله) قولٌ يُستراح بهِ

ويستوي فيه مَن دانوا ومَن جحدوا

وعبر عددٌ من الشعراء ورموز المجتمع عن بالغ حزنهم لوفاة “البهكلي”، سائلين المولى -عز وجل- له الرحمة والمغفرة، مشيرين إلى أنه كان أحد أساتذة العلم والأدب والإنسانية.

ويعد الراحل من أعلام منطقة جازان، وأديبا ورائدا من رواد الفكر والأدب والثقافة، ويشغل عضوية هيئة حقوق الإنسان.