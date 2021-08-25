المركزي_السعودي: انخفاض المبيعات عبر نقاط البيع إلى 8 مليارات ريال

انخفضت قيمة مبيعات نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس 2021 بنسبة 8% لتصل إلى 8 مليارات ريال، مقارنة بنحو 8.71 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 96.9 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا لجميع القطاعات، باستثناء قطاع “التعليم” والذي ارتفع بنسبة 53%.

وتصدر قطاع “المجوهرات” القطاعات المنخفضة بنسبة 24%، تلاه قطاعا “سلع وخدمات متنوعة” و”المطاعم والمقاهي” بنسبة 12% و11% على التوالي.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” بـ1.21 مليار ريال تمثل 15 % من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 1.11 مليار ريال