جامعة شقراء تنظم ورشة عمل بعنوان “التدابير الاحترازية في المعامل البحثية”

أقامت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة البحث العلمي، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان “التدابير الاحترازية في المعامل البحثية”، قدمها الدكتور الحميدي المطيري الأستاذ المساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضمن جهود الجامعة لعودة آمنة للدراسة الحضورية، حيث تناولت الورشة العديد من المحاور المتعلقة بسبل الحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الجامعة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين بالمعامل في مقرات الجامعة بمختلف المحافظات.

واستعرضت الورشة، التي استهدفت أعضاء هيئة التدريس والباحثين، كافة التدابير والاحترازات الواجب اتباعها داخل المعامل البحثية للتصدي لانتشار وتفشي عدوى فيروس كورونا، مع الالتزام التام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة، حيث أكد الدكتور المطيري أن الجائحة مازالت موجودة وخطرها قائم والحذر مطلوب خاصة في الأماكن المغلقة كالقاعات والمعامل للحد من تفشي العدوى وانتشار الفيروس.

وقال الدكتور المطيري: إن من أهم إجراءات السلامة داخل المعامل البحثية هو تقليل الاتصال المباشر، وتجنب لمس العينين والأنف والفم باليد، مع الحرص على تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطاس، والتأكد من تنظيف وتعقيم الأسطح وعدم إخراج الأغراض الخاصة بالمعامل من داخله، إضافة إلى وضع كميات مناسبة من المعقمات على مداخل المعامل لضمان سهولة وصول الجميع إليها، ووضع ملصقات التوعية داخل المعمل، مشيرًا إلى ضرورة وجود شخص مسؤول عن إدارة المعمل وتنظيمه، مع ضرورة أن يتعرف كل من يعمل بداخل المعامل على كل الإجراءات والاحترازات المتبعة.

وأضاف المطيري، أن من بين الإجراءات التي يجب تنفيذها داخل المعامل وضع علامات لأماكن الوقوف لمنع الازدحام عند الأجهزة، وتقسيم أوقات العمل لمنع التكدس وتقليل الزحام والحد من التجمعات، وكذلك الحرص على ترك الأبواب مفتوحة للتهوية وللتقليل من ملامسة الأسطح، علاوة على تقليل التواصل الشخصي، إضافة إلى جدولة الأعمال والتجارب المعملية بين المستخدمين للأجهزة الرئيسية في المعمل عن طريق نظام للحجز، ويتم تنظيف وتعقيم الأجهزة عقب الاستخدام، مع التأكيد على الجميع بعدم الذهاب للجامعة في حالة وجود أعراض مشابهة لعدوى كورونا حتى يتجنب نقل العدوى للآخرين.