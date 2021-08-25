النصر يعلن عن عجز مالي في ميزانيته يقدر بـ 113 مليون ريال

كشف نادي النصر عن عجز مالي في ميزانيته يقدر بـ 113 مليون ريال.

يأتي هذا بعد أن وصلت الإيرادات إلى 407 ملايين ريال، مقابل مصروفات بلغت 520 مليون ريال.

وكان نادي النصر قد عقد الجمعية العمومية العادية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وإدارة النادي، إضافة إلى الرئيس التنفيذ للنادي وممثلين من وزارة الرياضة.

وتناول النادي في اجتماع جمعيته العمومية، الإيرادات خلال السنة المالية، والتي تجاوزت أكثر من 407 ملايين ريال.

بينما تجاوزت المصروفات خلال السنة المالية أكثر من 520 مليون ريال، ووصل العجز إلى 113 مليون ريال.

وفي الاجتماع أيضا تناولت الجمعية العمومية قراءة جدول الاعتماد واعتماده، وتقرير مجلس الإدارة، متضمنا ملخص التقرير السنوي.