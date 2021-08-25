اليمن.. عملية سطو على ملعب لإقامة حفل زفاف لنجل أحد قيادات مليشيا الحوثي

قامت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، بعملية سطو على ملعب بمحافظة إب، وذلك لأجل إقامة حفل زفاف لأحد أبناء قادة المليشيا.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قد نشرا اليوم الأربعاء، صوراً تظهر عناصر حوثية تقوم بتحويل أرض ملعب في محافظة إب – وسط اليمن- إلى مكان لإقامة حفل زفاف لأحد قياداتها.

وكتب الإرياني في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، ” في تصرف همجي حتى الملاعب الرياضية لم تسلم من ميليشيا الحوثي التي اقتحمت الملعب الرئيسي المتبقي لتدريب الأندية الرياضية في مدينة إب، وقامت بحفر وتجريف أرضية الملعب ونصب خيام عرس نجل أحد قياداتها المدعو أسامة الحاكم، وسط استياء واسع من الشباب والرياضيين وكافة أبناء المدينة”.

وكانت منظمة حقوقية يمنية قد وثقت أكثر من 700 انتهاك في محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقد توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.

ودعت جميع المنظمات والهيئات ذات العلاقة لإدانة الجرائم التي تشهدها محافظة إب بصورة يومية وبشكل مروع، وطالبت ميليشيا الحوثي بالتوقف عن ممارسة هذه الانتهاكات وتحملهم المسؤولية القانونية.