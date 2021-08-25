11 ألف ريال يمني ثمن إسطوانة الغاز في مناطق سيطرة الحوثي

تفرض مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، جبايات في جميع مناحي الحياة على المدنيين، الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم.

ومن ذلك ما تقوم به المليشيا من توزيع إسطوانات الغاز المملوءة، التي توزع بشكلٍ شهري للمواطنين من خلال مشرفي المليشيا الحوثية والمتواطئين معهم.

وقد اصطنعت المليشيا معايير معينة تمنح على أساسها المواطنين اسطوانات الغاز بأسعار مرتفعة، ومن لم تتوافر فيه هذه المعايير والشروط، لا يمكن أن يحصل على إسطوانة الغاز.

وذكرت وسائل إعلام محلية عن بعض المواطنين أن ذلك يكون مقابل ما يعرف باسم “المجهود الحربي” .

وأفاد عدد من المواطنين أن المليشيا الحوثية لا تمنحهم حصصهم إلا وقد فرضت عليهم إتاوات مالية، من خلال مظاريف توزعها عليهم عبر عقال الحارات في كافة المديريات، وتشترط إرجاعها خلال مدة محددة وبداخلها مبالغ مالية.

وأوضحت المصادر أن المليشيا الحوثية حددت أسعار البيع على المواطنين عند 4800 ريال؛ لكن في الحقيقة يدفع المواطن 11 ألف ريال لقاء الحصول على اسطوانة غاز في الغالب لا تكون معبأة بشكلٍ جيد ولا تكفي حتى لأسبوعين.