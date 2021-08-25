جدل تحكيمي.. هل تعاد مباراة #الأهلي و #ضمك؟ الاهلي_ضمك

أكد ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، تقديم احتجاج على طريقة تنفيذ هدف نادي ضمك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل نادي ضمك التعادل عن طريق الجزائري هلال سوداني بعد دقيقة من هدف نادي الأهلي الذي سجله السنغالي الحسن نداو، لتنتهي المباراة بالتعادل ويكون التعثر الثالث للفريق الغربي بعد تعادله مع الفيصلي والحزم في الجولتين الماضيتين.

وبرر الأهلي احتجاجه بوجود خطأ فني في الهدف “لأن الكرة لعبت بشكل سريع، ولاعبي الأهلي ما زالوا في ملعب فريق ضمك”.

في السياق، قال سمير محمود عثمان الخبير التحكيمي المصري في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي له كامل الحق في طلب إعادة مباراته ضد ضمك، بسبب هذا الهدف ووصفه بـ “غير الشرعي”.

وأضاف عثمان أنه “كان من المفترض على الحكم أن يعيد ركلة البداية.. ولا يمكن التأخر في الرد على احتجاج الأهلي، لأن القانون واضح، ويُلزم بإعادة المباراة”.

‏فيما قال المحلل التحكيمي المصري جمال الغندور إن هدف ضمك صحيح وإن مثل هذه الأخطاء ليس لها تأثير ولا يمكن إعادة المباراة بسببه.