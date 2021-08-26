إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 213.8 مليون.. وإعطاء 5.04 مليار جرعة لقاح

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 213.8 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.04 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 213 مليونا و 866 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 463 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و44 مليون جرعة.

البرازيل تسجل 30671 إصابة جديدة بفيروس كورونا و903 وفيات

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 30671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و903 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 20.645.537 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 576.645، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 19.577.135 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 1,882 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1,882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 243,317 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,257 وفاة.

بريطانيا تسجل 35,847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت المملكة المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 35,847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و149 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6,590,747، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,003 حالة وفاة.

تايلاند تسجل 18501 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت تايلاند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 18501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و120 ألفا و869 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في تايلاند، أنها سجل خلال الفترة نفسها 229 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و220 وفاة، مشيرة إلى تعافي 20 ألفا و606 حالات، ليبلغ إجمالي المتعافين 923 ألفا و621 حالة.

مصر تسجّل 203 إصابات بكورونا

سجلت مصر 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس 286938 إصابة، من ضمنهم 236539 حالة تم شفاؤها، و16691 وفاة.

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎‏‎153,572‎‏ إصابة مؤكّدة و ‏‎1,138‎‏ وفاة بفيروس كورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎153,572‎‏ إصابة جديدة ‏بفيروس كورونا المستجد، و ‏‎1,138‎‏ ‏حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن ‏عدد ‏الإصابات بالفيروس بلغ ‏‎38,150,911‎‏ ، فيما بلغ عدد الوفيات ‏‎629,139‎‏.‏