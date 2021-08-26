وزير الصحة العماني: ندرس مع دول التعاون الخليجي سبل إلغاء فحص البلمرة للتنقل بينها

قال معالي الدكتور أحمد السعيدي، وزير الصحة ، عضو اللجنة العليا، خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، ندرس مع دول مجلس التعاون الخليجي سبل إلغاء فحص البلمرة للتنقل بين دول المجلس لمن حصل على جرعتين من لقاحات كوفيد19 .

وأضاف عضو اللجنة العليا، خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، أن عدد جرعات كوفيد19 التي استلمتها السلطنة حتى الآن تتجاوز 3 ملايين و 950 ألف جرعة .

وقال إن 8 لقاحات ضد كوفيد19 معتمدة في السلطنة وهي : لقاح فايزر بيو-إن-تك وأكسفورد أسترا زينيكا وسبوتنيك في الروسي، وساينوفاك الصيني، ومودرنا الأمريكي، وجونسون آند جونسون الأمريكي، وساينوفارم الصيني، وكوفشيلد أسترازينيكا الذي يصنع في الهند.