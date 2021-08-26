مقتل 3 بعد إطلاق للنار في واشنطن

قتل مسلح 3 أشخاص وأصاب آخر في إطلاق النار وإضرام للنيران بشكل متعمد في واشنطن.

وأفادت قناة KEPR باستدعاء الشرطة بعد اندلاع حرائق وإطلاق نار فجر اليوم في مدينة فينلي بواشنطن، حسب ما نقل موقع “روسيا اليوم”.

ووجد رجال الشرطة في الموقع مصاباً بطلق ناري ومنزلين مشتعلين.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به في الحرائق في فينلي أشعل حرائق متعددة في مقاطعة بينتون.

وقد تم العثور على شاحنة المشتبه به في وقت لاحق في غرب ريتشلاند.

وأعلنت الشرطة العثور على جثة مجهولة داخل الشاحنة المحترقة، وعلى جثتي شخصين آخرين داخل منزل آخر، ويعتقد أنهما على صلة بالمشتبه به.