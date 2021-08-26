الإمارات تشتري حقوق بث البطولات الآسيوية حتى 2024

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، لتحصل بموجبها “أبوظبي للإعلام” على الحقوق الإعلامية الحصرية لبث مباريات البطولات الآسيوية في جميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية في الإمارات خلال الفترة من 2021 وحتى 2024.

وستمنح اتفاقية الشراكة الإعلامية الجديدة شبكة أبو ظبي للإعلام، من خلال قناة أبو ظبي الرياضية، حق بث مباريات البطولات الرئيسية في الاتحاد، وعلى رأسها التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكذلك كأس آسيا 2023 في الصين، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، إلى جانب مباريات دوري أبطال آسيا.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتو ويندسور جون: “سعداء بدخول هذه الشراكة الجديدة مع أبو ظبي للإعلام، بما يؤكد القيمة المتزايدة للبطولات الكبرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حسب إطار الرؤية والمهمة بالاتحاد”.

وأضاف: “جماهير كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة تتشارك معنا في الحماس الهائل للعبة كرة القدم، وهذه الشراكة مع أبو ظبي للإعلام ستضمن حصول هذه الجماهير على فرصة متابعة البطولات عالمية المستوى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. نشكر أبو ظبي للإعلام على ثقتهم بمستقبل كرة القدم الآسيوية عبر دخول هذه الاتفاقية”.

وقال المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة هيثم الكثيري: “يسرنا في أبوظبي للإعلام الحصول على حقوق البث داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لأهم بطولات المنتخبات الوطنية والأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك ابتداءً من عام 2021 وحتى 2024.

ويتزامن ذلك مع عرض أبوظبي الرياضية لمجموعة متنوعة من البرامج التحليلية التي تستضيف أهم الأسماء البارزة في عالم التحليل الرياضي، بقالب فني مميز وتغطية استثنائية مستخدمة أحدث تقنيات البث العالي الوضوح، وذلك لمنح جمهور كرة القدم أرقى تجربة مشاهدة للأحداث الرياضية ذات المستوى العالمي، كما سيقوم بالتعليق على المباريات نخبة من أهم وأبرز معلقي قنوات أبوظبي الرياضية”.

وأوضح: “يشكل هذا التعاون إضافة رائعة لقائمة البطولات التي نقوم ببثها، ونتطلع قدماً لمزيد من التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بما ينسجم مع مساعينا الرامية لتعزيز المحتوى الرياضي الذي تعرضه أبوظبي للإعلام وبما يتماشى مع أولوياتنا وأهدافنا الاستراتيجية”.