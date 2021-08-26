في إطار اعتماد برامج التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي دولياً لتتواكب مع المعايير العالمية في مجال طب الطوارئ والإسعاف تم اعتماد برنامج سفراء الحياة للإسعافات الأولية بهيئة الهلال الأحمر السعودي دولياً من خلال المركز المرجعي العالمي (GFARC) التابع للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر (IFRC) وذلك بحضور مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون وسعادة مدير عام التدريب في الصليب الأحمر الألماني السيد ماركوس مع مشاركة عدد من مديري الإدارات والأقسام بالهيئة بمنطقة مكة المكرمة.

هذا ومن خلال إقامة دورة ببرنامج سفراء الحياة للإسعافات الأولية التي تولى تنفيذه مدربي الهيئة بالإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب ومدربي الشؤون الأكاديمية والتدريب بمنطقة مكة المكرمة تمت عملية التقييم التي تتوافق مع المعايير الدولية والتي بموجبها تم اعتماد البرنامج.

وفي ختام مراسم اعتماد البرنامج تبادل الطرفين تقديم الهدايا التذكارية حيث ابدى مدير عام التدريب بالصليب الأحمر الألماني اعجابه الشديد بما راه من أداء ومهارات تدريبية لمنسوبي الهيئة والدقة في تنفيذ البرنامج بأسلوب سهل وسلس وبطريقة احترافية.

وفي جانب اخر وبهذه المناسبة تم تكريم المتطوع اسامة بامانع والمتطوعة أثير البيشي من قبل مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون نظير تميزهم وجهودهم ومساندتهم في أعمال الهيئة الإنسانية في مجال الخدمة الإسعافية الطبية الطارئة.