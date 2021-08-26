جيني تكرم قائدي مركباتها بالخصومات والعروض

بهدف تحفيز قائدي المركبات في شركة جيني ودعم الإنتاجية والمحافظة على الاستدامة, أقامت الشركة فعالية تكريم بمناسبة نجاح قائديها, وذلك يوم الإربعاء الموافق لـ 25 من شهر أغسطس الجاري في مقر واجهة الرياض .

وتعد جيني من أكبر الشركات المشغلة في المملكة العربية السعودية للنقل عن طريق توصيل مشاوير والفضل في هذا النجاح يعود لشركائها القائدين للمركبات , لذا قدمت العديد من العروض والخصومات بالتعاون مع عدة جهات مختصة مثل ورش صيانة السيارات ومحطات البنزين وما شابه, بالإضافة إلى الحوافز اليومية والأسبوعية داخل التطبيق وكجزء من توفير سبل النجاح لشركائها وتحفيز القائدين .

ومما لا شك فيه أن تلك الحوافز لها عائد معنوي عظيم على شركائها القائدين , وهذا ما يتطلبه سوق العمل لتشييد روح للفرد مما ينعكس على وفرة الإنتاجية التي تفوق المتوقع منه.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة/ يوجين بريكسيوس: تشهد المملكة العربية السعودية الآن نهضة في المجال الاقتصادي و يجدر بالقول أن النقل يعد من أهم ركائز الاقتصاد ولما حققته الشركة من نجاح وتقدم في السوق وحرصاً على استدامة النمو والازدهار في الشركة يعد تحفيز شركاء نجاحنا القائدين الذين يسعون مع شركتنا إلى تطوير النقل وتسهيل سبل وصول الأفراد إلى وجهاتهم عن طريق توصيل المشاوير أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء البواسل .