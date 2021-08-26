“قرقاش” يعلق على زيارة طحنون بن زايد إلى قطر: نطوي صفحة خلاف

قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن زيارة الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني بالإمارات، إلى قطر، ولقاء الأمير تميم بن حمد، تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك.

جاء ذلك حسب ما أعلنه في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، قائلا: “بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك”.