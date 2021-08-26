قرعة #دوري_أبطال_أوروبا لكرة القدم كاملة

أقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الخميس، وبدأت بتكريم الفريق الطبي لمنتخب الدنمارك، الذي أنقذ حياة إريكسين، بعد سقوطه المفاجئ خلال مباراة المنتخب الأولى أمام فنلندا في يورو 2020.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي الانجليزي – باريس سان جيرمان الفرنسي -لايبزيج الألماني – كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثانية: اتليتكو مدريد الإسباني – ليفربول الإنجليزي -بورتو البرتغالي – ميلان الإيطالي.

المجموعة الثالثة: سبورتنغ لشبونة البرتغالي – بورسيا دورتموند الألماني – أياكس امستردام الهولندي -بشكتاش التركي.

المجموعة الرابعة: انتر ميلان الإيطالي – ريال مدريد الإسباني – شاختار الأوكراني -شيريف تيراسبول المولدوفي.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ الألماني – برشلونة الإسباني – بنفيكا البرتغالي -دينامو كيف الأوكراني.

المجموعة السادسة: -فياريال الإسباني -مانشستر يونايتد الانجليزي – اتلانتا الإيطالي -يانج بويز السويسري.

المجموعة السابعة – ليل الفرنسي – اشبيليا الإسباني -سالزبورغ النمساوي -فولفسبورغ الألماني .

المجموعة الثامنة: تشيلسي الانجليزي – يوفنتوس الإيطالي – زينيت الروسي -مالمو السويدي.