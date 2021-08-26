اتفاقية لإدارة التدريب والتطوير بمشروع التحول للمحاسبة المبنية.. تعرَّف على أهدافها ونطاق عملها

وقع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، اليوم، اتفاقية (إدارة التدريب والتطوير بمشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق) مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وقع الاتفاقية رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي الأستاذ عبدالله المهذل، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس، بحضور كل من: مساعد وزير المالية لقطاع الشؤون المالية الأستاذ ياسر القهيدان، ووكيل الشؤون المالية والحسابات بالوزارة الأستاذ حمد الكنهل، ومدير مركز المهارات المالية الأستاذ فيصل يوسف جادو، وعدد من مسؤولي الإدارات بمركز الاستحقاق المحاسبي والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وأوضح رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي أن الاتفاقية تهدف إلى رفع القدرات الفنية المتخصصة على القيام بالأعمال المحاسبية اليومية بحسب متطلبات التحول المحاسبي المبني على أساس الاستحقاق المحاسبي وتمكين الكوادر البشرية في الجهات الحكومية المعنية من اكتساب المعرفة والقدرات والمهارات اللازمة لتطبيق التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، مع ضمان حصول منسوبي الجهات الحكومية الحاليين على المعرفة اللازمة بحسب الخطة الشاملة لتطبيق التحوّل إلى أساس الاستحقاق والقيام بالأعمال المحاسبية اليومية بحسب معايير المحاسبة للقطاع العام.

وأضاف المهذل: “تهدف الاتفاقية إلى قياس نتائج التدريب على الفئات المستهدفة، وتصميم المواد التدريبية المناسبة ورقمنة الحقائب التدريبية بجودة عالية لضمان نقل المعلومة وتحقيق استمرارية التدريب للجهات الحكومية، إضافة إلى تدريب وتمكين المدربين الذين سيتم تأهيلهم لذلك لتحقيق القدرة على استدامة العمل واستمرارية التدريب والوصول إلى الحصيلة المعرفية المطلوبة، وذلك من خلال التكامل مع مركز المهارات المالية عبر البرامج التدريبية التي أطلقها مؤخراً لهدف بناء مرجعية أولى للقطاع المالي العام وصناع القرار لسد الفجوة الموجودة حالياً بالمعرفة المالية ومهارات التخطيط المالي، إضافة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات الصلة من القطاعات الحكومية، وقطاعات الأعمال والمنظومة المالية”.

ومن جهته أشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، إلى أن نطاق العمل في هذا المشروع يُعنى بالأنشطة المتعلقة بالتعليم النظري والتعليم الإلكتروني ضمن خطة التدريب الشاملة للتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، ويتم تنفيذه بالتزامن مع أنشطة الإعداد للتحول المحاسبي إلى أساس الاستحقاق المتوفرة لدى مركز الاستحقاق المحاسبي، مبيناً أن نطاق العمل بالمشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل، تشمل: مرحلة تحديد المستوى والتخطيط، ومرحلة التصميم والرقمنة، ومرحلة التنفيذ التي يتم خلالها تقديم برنامج افتراضي لتدريب المدربين على عملية إعداد وتقديم الورش التدريبية.

يذكر أن مشروع التحوّل للمحاسبة على أساس الاستحقاق انطلق بصدور الأمر السامي الكريم رقم 13059 وتاريخ 16 ربيع الأول 1438هـ القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وأن تتولى اللجنة المالية بالديوان الملكي واللجنة التنفيذية التي يرأسها معالي وزير المالية الإشراف على تنفيذ المشروع الذي يستند إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة؛ تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.