السفير المعلمي يبحث مع مندوب الأردن بالأمم المتحدة أهم القضايا على الساحة الدولية

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي اليوم، بالمندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية المعين حديثاً لدى الأمم المتحدة السفير محمد ‏ضيف الله حمود، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة، وأهم القضايا على الساحة الدولية.

ورحب معالي المندوب المعلمي، بالسفير الأردني محمد حمود، مؤكّدًا على أواصر المودة والأخوة ‏والمصالح المشتركة، التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول حسين العقبي.‏