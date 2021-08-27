شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية #وظايف_شاغرة

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن عدد من الشواغر الوظيفية على كادر أعضاء هيئة التدريس بنظام العقود والنقل من جهة حكومية.

وبحسب التفاصيل فإن الجامعة ترغب بشغل تلك الرتب العلمية بكوادر سعودية مؤهلة.

وعلى الراغبين بشغل تلك الوظائف الدخول على المنصة الإلكترونية لبوابة توظيف أعضاء هيئة التدريس عبر الرابط التالي: https://iu.sa/imamjobs​

والتقديم على الوظيفة المناسبة خلال الفترة من يوم الأثنين 1443/1/22 هـ الموافق 2021/8/30 م وحتى يوم الجمعة 1443/1/26هـ الموافق 2021/9/3.

وذلك وفق التفاصيل في المرفق أدناه: