وظائف في الشركة السعودية للخطوط الحديدية

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمدينة الرياض لحملة والبكالوريوس فأعلى.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

أخصائي أول اتصالات الشركات تنظيم الفعاليات Corporate Communications Senior Specialist (Event Management): بكالوريوس علاقات عامة، إدارة أعمال، تسويق أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

أخصائي تطوير التكاليف الاستراتيجية Strategic Cost Improvement Specialist: بكالوريوس أو ماجستير مالية أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

مدير إدارة عمليات العقارات Real Estate Operations Director (Hard Facilities): بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال، تسويق أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 7 سنوات منها 5 سنوات في نفس المجال.

مدير إدارة مراقبة وتخطيط الميزانية Budget Planning and Control Director: بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال، مالية وشهادة مهنية (CFA) أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 4 في وظيفة قيادية.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية.