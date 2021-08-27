حريق كبير في مركز الأبحاث الفضائية في #السويد

دمر حريق كبير اندلع في مركز الأبحاث الفضائية “إسرانج” في شمال السويد، جزءاً من البنية التحتية لإطلاق المسبارات، وفق ما أعلنت المؤسسة في بيان.

وشب الحريق في وقت مبكر من صباح الخميس خلال تجربة محرك صاروخي يعمل بوقود صلب، وتواصل حتىبعد الظهر، حسب مركز الأبحاث الفضائية.

ولم يسفر الحادث عن إصابات، نُقل أفراد من طاقم العمل إلى المستشفى لفحوصات طبية.

وألحق الحريق أضرارا بـ “جزء من البنى التحتية لإطلاق المسبارات”، حسب ما كشف “إسرانج”.

وقال البيان: “لا يمكن بعد تقدير هول الأضرار وتداعياتها على عمليات الإطلاق”.

ويشكّل المركز المعروف باسمه المختصر “إسرانج” قاعدة أبحاث علمية ومنصة لإطلاق المناطيد والمسبارات لدراسة الشفق القطبي الشمالي، ومتابعة إطلاق الصواريخ ومراقبة الأقمار الاصطناعية.