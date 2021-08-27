جامعة الملك عبدالعزيز تعلن آلية الدراسة في الفصل الأول للعام 1443

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، آلية الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443.

وقالت إن يومي الأحد والإثنين 21-22/ 1/ 1443 سيكونان مخصصان لحضور ملتقي الإرشاد الجامعي للطلاب عبر برنامج “zoom”، والطالبات عبر نظام بلاك بورد “عن بعد”.

وأضافت أن الدراسة تبدأ يوم الثلاثاء 23/ 1/ 1443 لجميع مقررات السنة التحضيرية بجميع المسارات ومقررات السنة الأولى لكليات القبول المباشر عن طريق نظام البلاك بورد حتى إشعار آخر.

وأشارت إلى أنه سيتم سحب جداول الطلبة غير المحصنين بجرعتين يوم الأحد الموافق 12/ 2/ 1443، وسيتم تعديل وضع الطالب إلى معتذر عن الدراسة للفصل الأول للعام 1443.

وتابعت: يمكن لطلبة السنة الأولى التواصل مع العمادات والكليات عبر نظام المعاملات الإلكترونية عبر الرابط ERS.KAU.EDU.SA، دون الحاجة للحضور لمقر الجامعة.