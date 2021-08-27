اليمن.. مقتل 20 من عناصر ميليشا الحوثي في غارات لطيران التحالف بالجوف  

تكبدت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، خسائر بشرية فادحة على جبهات الجوف، حيث لقي أكثر من 20 عنصراً مصرعهم، اليوم الجمعة، بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق مدينة الحزم بالمحافظة.

وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للجيش اليمني، فإن الغارات استهدفت تجمعاً للميليشيا الحوثية في جبهة الشهلا شرق حزم الجوف، مؤكداً مقتل جميع تلك العناصر التي يزيد عددها عن 20 مسلحاً.

كما نقل المركز عن مصدر عسكري، قوله، إن الغارات أسفرت أيضاً عن تدمير عربة مدرعة وأطقم تابعة للميليشيا الحوثية كانت متواجدة في ذات المكان.

يذكر أن طيران التحالف، كان قد استهدف بعدّة غارات جوية تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.